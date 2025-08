Mondiali nuoto finale 100 stile libero | ottavo posto per Sara Curtis

Prima italiana a disputare la gara regina dei Mondiali, di seguito riportata la gara e le parole di Sara Curtis. Per la prima volta, oggi, nella finale dei 100 stile libero ha gareggiato un’italiana: la giovanissima Sara Curtis. Senza paura Sara ha affrontato la gara al suo massimo delle possibilitĂ , tuffandosi in acqua con uno stacco che si può definire quasi da record e restando al secondo posto dopo la prima vasca. È rimasta in linea tra le migliori fino a metĂ della seconda vasca. Le avversarie, poi, hanno messo il turbo e lei ha chiuso in 53”41: ottavo posto, ultima della serie. Risultato che non le rende, però, giustizia soprattutto per la crescita che ha avuto. 🔗 Leggi su Sportface.it