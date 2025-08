Mondiali nuoto è record italiano grazie a Ceccon | vola in finale!

Continua la caccia per un’altra medaglia per Ceccon, realizzando un nuovo record. Di seguito gli ultimi aggiornamenti Thomas Ceccon vola in finale nei 100 farfalla nei Mondiali di Nuoto a Singapore. Il ventiquattrenne veneto chiude la gara scrivendo un nuovo record italiano in una specialitĂ non sua. Dopo la delusione di essere uscito nelle batterie dei 200, Ceccon ritrova la felicitĂ con un nuovo record. Arriva in finale nuotando in 50?42, come quinto tempo combinato delle semifinali. Era la prima volta per Ceccon a livello internazionale nei 100 farfalla. Miglior crono per lo svizzero Noe Ponti che ha totalizzato, invece, 50?18. 🔗 Leggi su Sportface.it

FOCUS SPECIALE NUOTO. Brillano gli Azzurri: Quadarella in finale, Ceccon preciso, Bacico da record! - Nella prima sessione della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto a Singapore, l’Italia si mette in luce con prestazioni solide e acuti da protagonista.

Mondiali di nuoto, Ceccon è bronzo nei 50 farfalla con record italiano: “Potevo vincere, ma non in queste condizioni…” - Dopo Nicolò Martinenghi, anche Thomas Ceccon ha conquistato una medaglia. Il nuotatore italiano è arrivato terzo ai Mondiali a Singapore nei 50 farfalla, nemmeno mezz’ora dopo aver ottenuto la finale nei 100 dorso.

Mondiali nuoto, per Ceccon bronzo nei 50 delfino con record italiano - (Adnkronos) – Thomas Ceccon vince la medaglia di bronzo ai Mondiali di nuoto nei 50 delfino. Per il fuoriclasse azzurro, oro a Parigi 2024 nei 100 dorso, oggi lunedì 28 luglio arriva un'altra medaglia da incorniciare dopo una prestazione super, chiusa con un 22?67 (nuovo record italiano) dietro al francese Maxime Grousset in 22.

