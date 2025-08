Mondiali nuoto | Ceccon in finale e record nei 100 farfalla Curtis ottava nei 100 stile libero

Roma, 1 agosto 1025 – Thomas Ceccon vola in finale nei 100 farfalla dei Mondiali di nuoto, in scena a Singapore. Il 24enne nuotatore di Schio, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, a Singapore argento nei 100 dorso e con la 4x100 stile libero, e bronzo nei 50 farfalla, oggi ha fatto il suo debutto internazionale sui 100 farfalla. In precedenza si era sempre 'fermato' ai 50. Il 24enne veneto firma il record italiano, nuotando in 50"42, ed entra nella prova decisiva per le medaglie con il quinto tempo combinato delle semifinali. Miglior crono per lo svizzero Noe Ponti (50"18). Mi sentivo già bene stamattina, poi ora sono riuscito a fare un'ottima subacquea nella vasca di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali nuoto: Ceccon in finale e record nei 100 farfalla. Curtis ottava nei 100 stile libero

In questa notizia si parla di: farfalla - mondiali - nuoto - ceccon

Federico Burdisso conquista il pass per i Mondiali e rinasce nei 200 farfalla al Settecolli - Federico Burdisso ha vinto i 200 farfalla al Settecoli con il tempo di 1:54.76 e ha così firmato il minimo per i Mondiali che andranno in scena a Singapore nel mese di luglio.

Nuoto: farfalla e dorso femminile, farfalla maschile. I punti deboli dell’Italia ai Mondiali di nuoto - Tra conferme, medaglie attese e nuovi talenti pronti a esplodere, la Nazionale italiana di nuoto si presenta ai Mondiali di Singapore 2025 con alcune zone d’ombra ben visibili.

A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 50 farfalla? Programma, tv, streaming - Thomas Ceccon sarà il punto di riferimento della squadra italiana ai Mondiali di nuoto 2025. Il veneto scenderà già in acqua nella giornata di domani per i 50 farfalla, dove come obiettivo è quello di provare a raggiungere una medaglia.

Mondiali nuoto 2025, gli azzurri e le azzurre in gara oggi 1 agosto 2025: Sara Curtis, Ceccon Una sorprendente Silvia Di Pietro manda in frantumi il record italiano nei 50 farfalla https://lapresse.it/sport/nuoto/2025/08/01/mondiali-nuoto-2025-gli-azzurri-e-le-az Vai su X

Thomas Ceccon conquista la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto a Singapore. Per il campione olimpico si tratta della terza medaglia in tre giorni dopo il bronzo nei 50 farfalla e l'argento con la staffetta 4x100. Vittoria per il sudafricano Coetz Vai su Facebook

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Curtis ottava nei 100 sl! Tra poco Ceccon nei 100 farfalla; LIVE Mondiali di nuoto: Ceccon in finale con record italiano. Deplano promosso nei 50 sl; Mondiali nuoto:Ceccon in finale 100 farfalla con record italiano.

Mondiali nuoto diretta: segui Sara Curtis, Ceccon e gli altri azzurri in gara oggi - Si va a caccia di altre medaglie, tante speranze sulla giovane italiana in finale nei 100m stile libero: tutti gli aggiornamenti ... Si legge su corrieredellosport.it

Mondiali nuoto 2025, Ceccon record italiano nei 100 farfalla. Curtis ottava - Questo articolo Mondiali nuoto 2025, Ceccon record italiano nei 100 farfalla. msn.com scrive