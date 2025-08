Mondiali nuoto 2025 il medagliere degli azzurri fino a ora

Gli azzurri del nuoto sono impegnati nei mondiali 2025 a Singapore fino a questo weekend, domenica 3 agosto 2025. Al momento sono giĂ diverse le medaglie vinte dalla nostra squadra in tutte le diverse competizioni, dal fondo ai tuffi all’artistico. Le medaglie conquistate fino a ora. Ori nel nuoto, tuffi, artistico e fondo. Singapore 2025 Simone Cerasuolo nei 50 rana. Singapore 2025 Matteo Santoro e Chiara Pellacani dal trampolino 3m sincro misto. Olimpiadi Parigi 2024 – le gare della mattina Argenti nel nuoto, tuffi, artistico e fondo. Singapore 2025 4Ă—100 sl con Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali nuoto 2025, il medagliere degli azzurri fino a ora

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

