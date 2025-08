Mondiali nuoto 2025 Ceccon record italiano nei 100 farfalla Curtis ottava

Thomas Ceccon si riscatta dopo l’eliminazione nei 200 dorso e conquista la finale nei 100 farfalla ai Mondiali di nuoto a Singapore, L’azzurro ha chiuso al terzo posto la sua batteria con il tempo di 50?42, nuovo record italiano (cancellato il 50?64 di Pietro Codia) ed entra in finale con il quinto tempo assoluto. Noè Ponti vince in rimonta la semifinale dell’azzurro con 50?18, secondo Liendo con 50?24. “ Sono molto allenato e in forma, era una gara che non dovevo neanche fare, meno di così è difficile, non penso di riuscire a passare ancora più più forte. Sono contento e basta, non essere entrato nei 200 dorso mi ha portato a fare bene il 100, sono riuscito a risollevarmi, sono tempi che non ti aspetti e capitano ogni tanto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali nuoto 2025, Ceccon record italiano nei 100 farfalla. Curtis ottava

