Mondiali di nuoto Sara Curtis e quei ‘record nigeriani’ | Frasi del genere mi fanno ribrezzo

¬ęAlcuni scrivono che i miei record italiani in realt√† sono nigeriani, sono frasi che mi fanno ribrezzo. Questi signori dovrebbero sfogliarsi la Costituzione, sapere che tra i requisiti per avere la cittadinanza c'√® quello di avere almeno un genitore italiano. Mio pap√† √® italiano, mia mamma √® nata in Nigeria dove io non sono mai stata, ma un giorno ci andr√≤. Essere nata da due culture diverse. 🔗 Leggi su Feedpress.me

¬© Feedpress.me - Mondiali di nuoto, Sara Curtis e quei ‚Äėrecord nigeriani‚Äô: ‚ÄúFrasi del genere mi fanno ribrezzo‚ÄĚ