Mondiali di Nuoto Sara Curtis conquista la finale dei 100 metri | è la prima volta nella storia azzurra

Singapore – Sara Curtis fa la storia ai Mondiali di nuoto di Singapore e centra la finale della gara regina, i 100 metri stile libero. L’azzurra ha fatto segnare il quarto tempo in semifinale dopo Mollie O’Callaghan, Cheng Yujie e Beryl Gastaldello (il settimo complessivo) e domani, venerdì 1 agosto, tornerĂ in vasca per giocarsi una medaglia. Per lei, 100 stile libero in 53?39, tempo che le garantisce la corsia numero 1. Sara diventa così la prima italiana riuscita a conquistare questo traguardo nella specialitĂ regina. “Il tempo onestamente non mi soddisfa, penso e sono certa di valere molto meno” le sue parole dopo la semifinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it