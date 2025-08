Mondiali di Nuoto le lacrime di Sara Curtis il record italiano di Ceccon nei 100 farfalla| Live

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Finalmente arriva l'oro ai Mondiali di Nuoto a Singapore. Dopo l'abbuffata di medaglie d'argento l'Italia può festeggiare il primo titolo mondiale grazie al talento smisurato di Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Anche i cinesi (poche volte) sbagliano.

Mondiali nuoto: Sara Curtis 8/a nella finale dei 100 stile; Mondiali di nuoto di Singapore: Simone Cerasuolo è oro nei 50 rana - Grande Cerasuolo; Jokic in lacrime dopo il trionfo... nell'ippica.

Mondiali nuoto: Sara Curtis 8/a nella finale dei 100 stile

Mondiali nuoto diretta: segui Sara Curtis, Ceccon e gli altri azzurri in gara oggi - Si va a caccia di altre medaglie, tante speranze sulla giovane italiana in finale nei 100m stile libero: tutti gli aggiornamenti ... Lo riporta corrieredellosport.it