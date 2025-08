Mondiali di nuoto la giornata di gloria di Silvia Di Pietro | record italiano e pass per la finale nei 50 farfalla

Silvia Di Pietro ha strappato il pass per la finale dei 50 farfalla, prima individuale della carriera. Nella semifinale dei Campionati mondiali di Singapore, l’azzurra ha toccato in 25"58, sesto riscontro cronometrico. La 32enne romana nelle batterie aveva portato il suo record italiano a 25"41, depennando il 25"78 che stabilì con il quinto posto agli Europei di Berlino 2014. Miglior tempo del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiali di nuoto, la giornata di gloria di Silvia Di Pietro: record italiano e pass per la finale nei 50 farfalla

Silvia Di Pietro stupisce e sigla il record italiano nei 50 farfalla ai Mondiali 2025! - Una lieta sorpresa nel sesto giorno di batterie in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, Silvia Di Pietro è parsa immergersi in una sorta di elisir di giovinezza, nuotando in maniera diventa la propria heat dei 50 delfino.

Silvia Di Pietro si conferma e lotterà per una medaglia nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto - Silvia Di Pietro centra l’ingresso in finale nei 50 metri farfalla femminili ai Mondiali 2025 di nuoto, in corso a Singapore: l’azzurra conquista una corsia per l’ultimo atto con il sesto crono assoluto in 25?58, facendo leggermente peggio del 25?49 del mattino, che le era valso il record italiano, evitando l’eliminazione per 0?05.

Una sorprendente Silvia Di Pietro manda in frantumi il record italiano nei 50 farfalla

