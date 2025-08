Mondiali di Nuoto è il momento di Sara Curtis | la finale dei 100 stile donne Diretta

L'azzurra è la prima italiana ad aver raggiunto una finale mondiale sulla distanza. Speranze anche per 4x200 maschile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mondiali di Nuoto, è il momento di Sara Curtis: la finale dei 100 stile donne Diretta

In questa notizia si parla di: finale - mondiali - nuoto - momento

Hockey ghiaccio, il Canada stende la Svezia ed è prima nel Girone A dei Mondiali. Ora i quarti di finale - Si è ufficialmente conclusa la fase iniziale dei Campionati Mondiali di hockey ghiaccio 2025 in corso di svolgimento in Svezia.

Beach soccer, il Brasile vince i Mondiali: pirotecnica finale con la Bielorussia, settima perla verdeoro - Il Brasile ha vinto i Mondiali 2025 di beach soccer, sconfiggendo la Bielorussia per 4-3 nella finale andata in scena sulla splendida sabbia di Victoria, capitale delle meravigliose Isole Seychelles.

Tennistavolo: Gaia Monfardini è super ai Mondiali 2025! L’azzurra approda ai sedicesimi di finale - Gaia Monfardini firma un’impresa incredibile ai Mondiali 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar.

La 18enne Sara Curtis conquista la finale dei 100 sl ai Mondiali di nuoto di Singapore, in semifinale si è piazzata quarta con il tempo di 53"39 dietro all'australiana Mollie O'Callaghan prima con 52"82, la cinese Yujie Cheng (53"34) e la francese Beryl Gastald Vai su Facebook

Mondiali di nuoto Singapore 2025: Sara Curtis si è qualificata con il settimo tempo per la finale dei 100 stile libero, prima italiana a riuscire nell'impresa Vai su X

Curtis prima azzurra di sempre in finale 100 stile; LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Curtis ottava nei 100 sl! Tra poco Ceccon nei 100 farfalla; Mondiali nuoto: Curtis in finale nei 100 sl, è la prima azzurra! Ceccon eliminato nei 200 dorso.

LIVE Mondiali di nuoto: alle 13 Sara Curtis e la finale dei 100 sl. Torna in vasca anche Ceccon - Thomas e Burdisso saranno impegnati nelle semifinali dei 100 farfalla. Riporta gazzetta.it

Diretta Thomas Ceccon/ Finale 100 dorso Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2 (29 luglio) - Diretta Thomas Ceccon finale 100 dorso Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2, oggi 29 luglio: orario e risultato live della finale. Scrive ilsussidiario.net