Mondiali di nuoto Curtis ottava nella finale dei 100 sl Record Ceccon nella semifinale farfalla

(Adnkronos) – Niente da fare per Sara Curtis ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore, mentre Ceccon fa segnare un nuovo record italiano nella semifinale dei 100 farfalla. Nella finale della gara regina del nuoto, i 100 metri stile libero, Curtis è arrivata ottava, dopo aver percorso i primi 50 metri in seconda posizione, chiudendo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - curtis - ottava

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Primo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore! Simone Cerasuolo scrive la storia conquistando i 50 rana: è il primo nuotatore italiano a... Vai su Facebook

Mondiali di nuoto, Curtis ottava nella sua prima finale dei 100 stile libero; Mondiali di nuoto in diretta: Sara Curtis ottava nella finale dei 100. Ceccon, farfalla da record; Mondiali. Curtis ottava ma il futuro è suo, Ceccon in finale con record italiano nei 100 farfalla.

Mondiali di nuoto, Curtis ottava nella sua prima finale dei 100 stile libero - Nella finale della gara regina del nuoto, i 100 metri stile libero, Curtis è arrivata ottava, dopo aver percorso i ... Si legge su msn.com

Mondiali nuoto diretta: segui Sara Curtis, Ceccon e gli altri azzurri in gara oggi - Si va a caccia di altre medaglie, tante speranze sulla giovane italiana in finale nei 100m stile libero: tutti gli aggiornamenti ... Secondo corrieredellosport.it