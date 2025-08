Mondiali di nuoto | Ceccon e Di Pietro da record Cosa hanno fatto gli azzurri in gara oggi

Singapore, 1 agosto 2025 - Thomas Ceccon non sbaglia due volte: dopo la clamorosa eliminazione di ieri nella semifinale dei 200 dorso, il veneto si rifà alla grande staccando il pass per l'atto conclusivo dei 100 farfalla, con tanto di nuovo primato italiano e della disciplina ( 50.42 ). La caccia alle medaglie nei Mondiali di nuoto 2025 continuerà per lui, mentre si ferma per Sara Curtis, già storica a centrare la finale dei 100 stile libero ma incapace di andare oltre l'ottavo posto. Niente da fare anche per la 4x200 stile libero maschile, settima: bene invece Silvia Di Pietro, in finale nei 50 farfalla dopo aver siglato di mattina il nuovo record italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali di nuoto: Ceccon e Di Pietro da record. Cosa hanno fatto gli azzurri in gara oggi

