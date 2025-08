Momento nero Estate terribile per le coppie di Uomini e Donne | si lasciano pure loro

Uomini e Donne, momento di crisi per una delle coppie più seguite del programma. Già in passato i due giovani avevano affrontato difficoltà e allontanamenti, ma l’ex tronista si era affrettato a spiegare che era solo “per impegni lavorativi. Era normale, ma non c’è nessun problema, state tranquilli, non è successo nulla, tra qualche giorno ci rivediamo”. Dopo aver condiviso con discrezione frammenti del loro rapporto – fatto di viaggi, sorrisi e complicità – adesso, tuttavia, i due ex protagonisti del dating show sembrano vivere una fase molto delicata. Nessun annuncio ufficiale, nessuna dichiarazione pubblica: i due diretti interessati sembrano seguire la linea del silenzio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: momento - coppie - uomini - donne

VIDEO / Il Papa chiude alle coppie omosessuali. Zorzi: “In questo momento bisognerebbe partire da altro” - L'ex concorrente e vincitore del GF Vip ha replicato alla presa di posizione del Pontefice che ha detto: "La famiglia è fondata sull'unione stabile tra uomo e donna".

Migliori coppie di parks and recreation grazie a un momento improvvisato di aubrey plaza - La serie televisiva Parks and Recreation rappresenta uno dei più apprezzati sitcom degli anni 2000, nota per la sua capacità di combinare umorismo e improvvisazione.

Da Angela Caloisi e Paolo Crivellin ad Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: ecco le coppie di #UominieDonne e che oggi sono marito e moglie Vai su Facebook

Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco bacia le due corteggiatrici ma una lo lascia, petali per gli Over; Uomini e donne, Barbara vola dal suo Ruggiero: primo mare di coppia; Uomini e donne cambia programmazione: oggi e domani in studio i protagonisti di Temptation Island.

Uomini e Donne, coppia nata nel programma è in crisi: “Non stiamo vivendo un bel momento” - Non starebbero vivendo un momento positivo, l'ex tronista Giacomo Czerny e la sua scelta Martina Grado. Segnala isaechia.it

Uomini e Donne, finisce l’amore tra due volti amatissimi: la coppia si è lasciata - Tra dichiarazioni sobrie e assenze dai social, si chiude una storia nata sotto i riflettori. Si legge su notizie.it