Il Moige, Movimento Italiano Genitori, esprime forte preoccupazione per i presunti maltrattamenti avvenuti all’interno dell’Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio (Como), vicenda al centro di un procedimento penale presso il Tribunale di Como e giĂ rilanciata da varie testate nazionali. Dopo avere ricevuto le segnalazioni di alcune famiglie, il Moige ha inoltrato due lettere ufficiali: una all’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, per accertare se la Regione disponga di tutte le informazioni utili e quali iniziative intenda assumere, e una al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilitĂ , Maurizio Borgo, per conoscere le verifiche effettuate e le misure di tutela avviate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Moige in difesa dei bambini che sarebbero stati maltrattati a Como: le lettere a Bertolaso e al Garante dei disabili