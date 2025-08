Mogliano la mozione di sfiducia a Castellani non entra in Consiglio | la minoranza abbandona l' aula

Mogliano, 1 agosto 2025 - Ieri la minoranza consiliare di Mogliano -composta dalla capogruppo Cecilia Cesetti (ex sindaco), Alessandro Cinti, Ilenia Marcattili e Flavio Zura- ha abbandonato l’aula nel corso del Consiglio comunale. Una decisione annunciata con una dichiarazione ufficiale, maturata dopo il mancato inserimento nell’ordine del giorno della mozione di sfiducia politica contro il consigliere di maggioranza Riccardo Castellani. Il caso era stato sollevato nella seduta di maggio, quando Castellani “intervenendo pubblicamente e a microfono aperto - afferma l’opposizione - aveva ammesso di aver chiesto all’allora sindaco Cesetti un’“interpretazione flessibile” della normativa Imu al fine di ottenere una riduzione, non spettante in quanto non ne aveva i requisiti, per la propria attivitĂ economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mogliano, la mozione di sfiducia a Castellani non entra in Consiglio: la minoranza abbandona l'aula

