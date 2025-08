Modric pronto allo sbarco | lunedì la presentazione in casa Milan e il bagno di folla in centro

L'appuntamento è allo store tra il Duomo e il Castello Sforzesco, dove il calciatore sarà presente all'ora dell'aperitivo. Martedì a Milanello i test medici insieme a Gimenez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric pronto allo sbarco: lunedì la presentazione in casa Milan e il bagno di folla in centro

Inter, pronto il rinforzo in mediana: ecco il nuovo Modric - L’Inter sta mettendo nel mirino dei rinforzi importanti che riguardano la linea mediana ed in tal senso emerge un nome nuovo che può essere considerato come l’erede di Luka Modric.

Modric pronto a tagliarsi le ferie per il Milan: è atteso a Milanello per fine luglio - Luka potrebbe giocare il Mondiale per club fino a metà mese (la finale sarà domenica 13) ma il club lo aspetta al centro sportivo prima del ritorno della squadra dalla tournée.

