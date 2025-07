È una strategia. Il secondo report del Tavolo Asilo e Immigrazione, intitolato Ferite di confine, non documenta solo violazioni, ma descrive un sistema costruito per renderle sistemiche, opache, irreversibili. Dopo la fase iniziale del Protocollo Italia-Albania – pensato per deviare in territorio straniero le procedure d’asilo – il governo ha rimodulato il dispositivo, trasferendo in Albania non più i migranti intercettati in mare, ma le persone già trattenute nei Cpr italiani. Il centro di Gjader è diventato la proiezione esterna di una detenzione amministrativa sempre meno controllabile, collocata fuori dai confini nazionali e, con essi, fuori dalle garanzie costituzionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Modello Albania, “Ferite al confine”: la denuncia del Report del Tavolo asilo e immigrazione