Firenze, 1 ago 2025 - Secondo la rilevazione del centro studi Confindustria Toscana Nord, che copre le province di Lucca, Prato e Pistoia, dal tessile e abbigliamento arrivano, a sorpresa, segnali di inversione di tendenza. Nel secondo trimestre 2025 tiene il tessile rispetto alla media 2024, mentre «l'abbigliamento – spiega la presidente di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli – è addirittura in sensibile crescita, a quota +5%, sempre in confronto alla media dell'anno scorso». In modesta crescita anche l'alimentare, stazionaria la meccanica, mentre arretra lievemente, in linea col dato italiano, la chimica-plastica-farmaceutica, reduce comunque da anni molto buoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moda, rimbalzo positivo nel secondo trimestre 2025