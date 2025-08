Mo | Usa ' Witkoff e Huckabee visiteranno il sito di distribuzione degli aiuti a Gaza'

Washington, 1 ago. (Adnkronos) - L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e l'ambasciatore statunitense Mike Huckabee visiteranno oggi un centro di distribuzione degli aiuti a Gaza. Lo ha annunciato la Casa Bianca. La visita segue un "incontro molto produttivo" tenutosi in Israele con il primo ministro Benjamin Netanyahu e altri funzionari in merito alla consegna di cibo e aiuti a Gaza, secondo quanto affermato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Il presidente Trump √® un filantropo dal cuore grande, ed √® per questo che ha inviato l'inviato speciale Witkoff nella regione, nel tentativo di salvare vite umane e porre fine a questa crisi", ha aggiunto la Leavitt. 🔗 Leggi su Iltempo.it

