Mo | Polonia vieta a delegazione Idf ingresso a Birkenau con bandiere israeliane

Varsavia, 1 ago. (Adnkronos) - La polizia polacca ha impedito per la prima volta a un gruppo di soldati dell'Idf, presenti durante una cerimonia nell'ex campo di concentramento di Birkenau, di portare una bandiera israeliana. Lo riferisce Ynet. Una delegazione di 180 ufficiali e funzionari della sicurezza israeliani - scrive il sito - che ieri prendevano parte al programma di commemorazione dell'Olocausto 'Testimoni in uniforme' √® stata fermata all'ingresso dell'ex lager, quando un agente di polizia locale si √® rifiutato di lasciarli entrare con le loro bandiere. Gli ufficiali israeliani e gli agenti locali non sono riusciti a raggiungere un accordo con la polizia e i soldati hanno dovuto entrare senza bandiere. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Mo: Polonia vieta a delegazione Idf ingresso a Birkenau con bandiere israeliane

Polonia: impedito ai militari israeliani di portare una bandiera nel campo di concentramento di Birkenau; Guerra Israele, Witkoff a Gaza per vigilare su distribuzione aiuti Hamas. LIVE; 80 anni da liberazione Auschwitz. Mattarella cita Levi: Peste si è spenta, ma infezione serpeggia - Il Giorno della Memoria, il racconto di Liliana Segre e il messaggio ai giovani: Accoglienza.

