Milano, 1 ago. (Adnkronos) - La Procura di Milano e la Digos sono al lavoro per visionare tutti i video dell'aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate, sull'A8. Al momento sono quattro le persone identificate, mentre altre 5-6 sono in corso di identificazione. Le immagini delle telecamere interne, spiega una fonte, sono nitide ma prive di audio e possono restituire solo in parte quando avvenuto: la seconda fase dell'aggressione, denunciata dal turista francese che era in compagnia del figlio, avrebbe interessato l'area dei bagni. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco sta valutando anche la denuncia arrivata da un avvocato - il quale rappresenta le persone che vengono inquadrate dal cellulare della presunta vittima - che offre una versione differente dell'accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: aggressione autogrill, pm e Digos a lavoro su video e doppia versione

