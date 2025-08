Attacchi russi su Kiev con 300 droni e otto missili hanno colpito direttamente edifici civili: 11 morti, tra cui un bambino di 6 anni e sua madre, e 135 feriti. "Quello che sta facendo la Russia è disgustoso" ha detto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. "Non so se servirà e se a Putin importa – ha aggiunto – ma ora imporrò sanzioni a Mosca". Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ripristina l’indipendenza delle due agenzie anticorruzione ucraine, cedendo alle grandi proteste andate in scena nel Paese (foto). Solo nove giorni fa la legge che poneva ’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e Procura specializzata anticorruzione (Sapo) di fatto sotto il controllo del governo era stata approvata fra grandi proteste, sia nell’ambito politico che nelle piazze sotto la supervisione del Procuratore generale, a sua volta nominato dal capo dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Missili su Kiev, 11 morti. Trump: "È disgustoso. Sanzionerò Mosca, ma non so se servirà "