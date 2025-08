Miss Nonna è la marchigiana Manila Mariani

Loreto, 1 agosto 2025 – Lo scorso fine settimana, nell’area eventi del nuovo Palazzo del Turismo “Arcobaleno” di San Mauro Mare, con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, si è svolta la 21esima edizione di Miss nonna, il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti e dedicato alle nonne di tutte le età. L e nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 43 anni la partecipante più giovane, 70 anni la nonna più grande in gara, hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono “sfidate” in varie prove. Tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo di Miss nonna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

