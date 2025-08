Miss Italia torna sulla Rai ma sarà visibile solo in streaming | la finale il 15 settembre nelle Marche

Il 15 settembre ci sarà la finale dell’ottantaseiesima edizione di Miss Italia. E, dopo sei anni di assenza, tornerà anche sulla Rai. L’annuncio è arrivato nella giornata di giovedì 31 luglio con dettagli sia per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo che quello televisivo. Come lo scorso anno, l’ultimo atto della manifestazione si svolgerà nel Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo. A contendersi la coroncina da principessa saranno 40 ragazze, venti delle quali rappresentano le regioni italiane, mentre le restanti saranno scelte tra le 200 prefinaliste che hanno partecipato alle oltre 450 selezioni in tutta la Penisola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

