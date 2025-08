miss italia torna sulla rai con la finale del 15 settembre

Miss Italia torna sulla Rai, anche se soltanto in streaming. La finale dell’edizione 2025, l’86esima della storia, sarĂ trasmessa sulla piattaforma RaiPlay dopo sei anni di assenza dagli schermi. Tra il 2020 e il 2024 infatti è andato in onda solamente online oppure su emittenti locali. Oltre alla tivĂą di Stato, l’ultimo atto del concorso di bellezza sarĂ visibile anche in televisione grazie a San Martino Rtv, disponibile sul canale 550 del digitale terrestre. L’evento si terrĂ il 15 settembre al Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. A contendersi la corona saranno 40 ragazze: 20 di loro in rappresentanza delle rispettive Regioni, mentre le altre arriveranno dalle 200 pre-finaliste capaci di distinguersi negli oltre 450 eventi andati in scena in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

