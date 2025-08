Miss Italia sbarca in città per incoronare la regina emiliano romagnola

Il tour di Miss Italia in Emilia-Romagna approda a Forlì per la sua tappa conclusiva. L’appuntamento è previsto per sabato 30 agosto alle ore 20.30 nella cornice di piazza Cavour. Nel corso della serata verrà assegnata la fascia di Miss Emilia-Romagna, la cui vincitrice, assieme alle altre 19. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Prima era Miss Italia, oggi è una psicologa: ecco chi è la showgirl che ha cambiato completamente vita - Ha esordito nel mondo dello spettacolo come Miss Italia, oggi è una psicologa. Tutto sulla showgirl che ha deciso di cambiare completamente vita! Leggi anche: Fabio Troiano, chi è il fidanzato attore di Eleonora Pedron? Età, figli, film, Instagram Si è laureata in Psicologia presso l’università Nicolò Cusani discutendo una tesi su se stessa.

Milly Carlucci e Giulia Vecchio si sono già incontrate 15 anni fa a Miss Italia - Ecco quando si sono conosciute Milly Carlucci e Giulia Vecchio in passato L'articolo Milly Carlucci e Giulia Vecchio si sono già incontrate 15 anni fa a Miss Italia proviene da Novella 2000.

L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto” - Chiesina Uzzanese, 25 luglio 2025 – L’amministrazione comunale e il Dancing Discoteca Don Carlos ospitano ormai da anni, la selezione del concorso Miss Italia per la Toscana.

