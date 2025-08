Misano gli esplode la sigaretta elettronica in tasca | chi denuncia un caso clamoroso

Ustioni alle mani e a una gamba, un profondo taglio alla testa: quando si dice "i danni del fumo". Un 25enne riminese residente a Misano Adriatico è finito in Pronto soccorso dopo che la sigaretta elettronica gli è letteralmente esplosa in tasca. Al ragazzo sono stati applicati 50 punti di sutura. Il giovane, un operaio che si occupa di termoidraulica, ha denunciato, attraverso il suo legale, l'avvocato Stefano Caroli del Foro d Rimini, il produttore cinese e il distributore italiano della marca di sigarette elettroniche che - a suo dire - possono essere rischiose per l'incolumità delle persone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Misano, gli esplode la sigaretta elettronica in tasca: chi denuncia, un caso clamoroso

