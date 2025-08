Miretti Napoli | vibes positive per la fumata bianca con la Juventus De Laurentiis prepara l’offerta definitiva per soddisfare questa richiesta dei bianconeri

Miretti Napoli: può davvero arrivare la fumata bianca col passaggio del centrocampista della Juve in azzurro. De Laurentiis prepara l’offerta. Il Napoli fa sul serio per Fabio Miretti. La trattativa per portare il giovane centrocampista della Juventus in azzurro entra nella sua fase piĂą calda. Come riportato da Sportmediaset, dopo giorni di contatti, anche l’entourage del giocatore è uscito allo scoperto, confermando l’interesse concreto dei Campioni d’Italia. Ora la dirigenza partenopea si prepara all’affondo decisivo. Un uomo per Conte: il profilo ideale per la mediana azzurra. Fabio Miretti è il profilo scelto dal DS Giovanni Manna per completare il reparto a disposizione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

