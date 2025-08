Miretti Juve il Napoli fa sul serio | dialogo continuo per il centrocampista bianconero Così Manna vuole regalarlo a Conte

Miretti Juve, il Napoli insiste: dialogo aperto tra i club, la Juve resiste ma Manna ci prova. Il punto sulla trattativa. Il futuro di Fabio Miretti è al centro di un acceso confronto tra Juventus e Napoli, con il club campione d’Italia che punta con decisione sul giovane centrocampista bianconero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i partenopei continuano a insistere per strappare il classe 2003 alla Vecchia Signora, considerandolo un profilo perfetto per dare ulteriore profonditĂ al centrocampo di Antonio Conte. L’interesse del Napoli non è nuovo, ma nelle ultime ore ha assunto contorni sempre piĂą concreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

