Minorenni pistola in pugno e in motorino rapinano due ragazzi

Un'azione dai pericolosi tratti criminali, per un pacchetto di sigarette. Sono finiti nei guai 3 minorenni con le pesanti accuse di rapina in concorso, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. A seguire il caso sono i Carabinieri di Pisa, intervenuti a Calci lo scorso 28 luglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Rissa e rapina fuori dal locale. Arrestato 19enne con una pistola, denunciati due minorenni - Perugia, 26 maggio 2025 – Rissa e rapina nella notte fra sabato e domenica, nella zona di un locale di pubblico spettacolo a Ponte Valleceppi: la Polizia di Stato, al termine della prima fase delle indagini, ha denunciato due minorenni per rapina aggravata in concorso e ha arrestato un diciannovenne per resistenza a pubblico ufficiale.

Brescia, minorenni si filmano con una pistola in centro e postano il video sui social: indagati - Due minorenni indagati a Brescia per porto abusivo d'arma dopo una segnalazione di un cittadino. L'operazione della Polizia di Stato.

Napoli, minorenne rapinato e minacciato con pistola: colpito anche al ... - Napoli, minorenne rapinato e minacciato con pistola: colpito anche al volto con un pugno Disavventura per un minorenne alla fermata del bus 1187 dell’ANM di Piazza Garibaldi Pistola ... Riporta ilmattino.it