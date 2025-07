Miniera attiva di Tassullo | il cuore rigenerativo dell’innovazione europea

Miniera attiva di Tassullo: un modello pionieristico di rigenerazione sostenibile, dove innovazione, ambiente e identitĂ locale si incontrano nel cuore del Trentino.. Nel cuore delle Dolomiti trentine, la miniera attiva di Tassullo si trasforma in un simbolo di rinascita e visione. Il progetto TERA, presentato alla Camera dei Deputati, rappresenta un modello unico al mondo di rigenerazione sostenibile, innovazione industriale e valorizzazione del territorio. Un’iniziativa che dimostra come anche un vuoto possa diventare luogo di nuova vita. Durante il convegno, i deputati di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi e Mauro Rotelli hanno sottolineato il valore strategico del progetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Miniera attiva di Tassullo: il cuore rigenerativo dell’innovazione europea

In questa notizia si parla di: miniera - attiva - tassullo - cuore

La miniera attiva di Tassullo: quando sostenibilitĂ e territorio si incontrano - La miniera attiva di Tassullo si prepara a diventare protagonista di un evento istituzionale che promette di ridefinire il concetto di economia circolare in ambito estrattivo.

Dai beni alimentari al primo datacenter europeo all’interno di una miniera attiva: l’azienda trentina Tassullo ha presentato alla Camera dei Deputati TERA, un ecosistema unico al mondo che coniuga sostenibilità e tecnologia nel cuore della montagna http Vai su X

“Intacture, The Natural Home of Data”: il primo data center in Europa in una miniera attiva, nel cuore della montagna del Trentino; Un data center unico al mondo dal 2026 in Trentino: sorgerà nel cuore di una miniera attiva, lavori già in corso (VIDEO) e progetto presentato ufficialmente; TERA di Tassullo: un ecosistema rigenerativo per l’attività estrattiva sostenibile del futuro.

In Trentino sta nascendo Intacture, un data center nel cuore della montagna - È stato presentato a Montecitorio il progetto di Intacture, ovvero il primo data center europeo all’interno di una miniera attiva, in corso di realizzazione in Trentino. Riporta greenreport.it

Una miniera diventa ecosistema, nelle gallerie un Data Center - Era una miniera, da cui si estraeva scaglia rossa, scisti neri e dolomia per i propri prodotti per l'edilizia, ora è un ecosistema. Secondo msn.com