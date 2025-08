Minacciata con la pistola! Terrore per la famosissima giornalista italiana | cosa è successo

Un nuovo episodio di intimidazione contro la stampa internazionale si è verificato il 29 luglio nel sud della Cisgiordania, durante una diretta televisiva. La giornalista del Tg3 Lucia Goracci e il suo operatore Ivo Bonato sono stati ostacolati e minacciati da un colono israeliano mentre si trovavano nelle vicinanze del villaggio palestinese di Umm al Kheir, non lontano dall’insediamento ebraico di Carmel, nelle colline a sud di Hebron. Leggi anche: “Genocidio, non posso trattenermi”. Il grande scrittore sbotta così, esplode la polemica L’episodio, che solleva nuovamente preoccupazioni sulla libertà di stampa nei territori occupati, si è consumato mentre la troupe stava raccontando l’ uccisione del palestinese Awdah Athaleen, avvenuta per mano del colono Ynon Levi, già noto alle autorità per episodi simili e mai perseguito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

