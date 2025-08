Milly alcock conquista netflix con la sua dark comedy che rientra tra i top 10 dopo due mesi

La serie limitata di dark comedy Sirens, interpretata da Milly Alcock, ha registrato un nuovo picco nelle classifiche di Netflix, più di due mesi dopo la sua uscita. La produzione, creata da Molly Smith Metzler e ispirata alla sua pièce teatrale del 2011 Elemeno Pea, narra le vicende di Devon (interpretata da Meghann Fahy), che si preoccupa della relazione tra la sorella minore e il suo enigmatico datore di lavoro miliardario mentre lavora in una sontuosa tenuta sulla spiaggia. Debuttata su Netflix nel maggio 2022, Sirens ha ottenuto un punteggio positivo del 77% su Rotten Tomatoes. La serie è stata apprezzata per la sua capacità di mescolare elementi drammatici e pulp, analizzando temi come le differenze sociali e i legami familiari con uno stile coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Milly alcock conquista netflix con la sua dark comedy che rientra tra i top 10 dopo due mesi

