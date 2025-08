Milano Sala incontra le famiglie per sblocco cantieri

A Milano il sindaco Giuseppe Sala, ha incontrato alcuni membri del comitato ‘famiglie sospese’, che rappresenta i cittadini che hanno comprato un appartamento ma non possono beneficiarne a causa dei sequestri ai cantieri da parte della procura. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, Sala incontra le famiglie per sblocco cantieri

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città. Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città” - MILANO (ITALPRESS) – La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia.

Il direttore della Verità conferma ciò che è chiaro a tutti: per le famiglie coinvolte nei blocchi ai cantieri l'unica soluzione è che il sindaco #Sala faccia un passo indietro. Allo stesso tempo per non bloccare la città, serve un cambio a Palazzo Marino. #milano #ed Vai su X

"Colazione davanti a Scalo House", uno dei cantieri sequestrati dalla Procura di Milano: l'iniziativa è del comitato famiglie sospese, ovvero coloro che non riescono ad entrare nelle case acquistate. Il comitato sta valutando una class action nei confronti del co Vai su Facebook

Inchiesta Urbanistica Milano, Beppe Sala incontra comitato Famiglie sospese - Incontro questa mattina a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Beppe Sala e una delegazione del comitato “Famiglie sospese – vite in attesa”, formato da ... Segnala msn.com

Famiglie incontrano Sala, un tavolo per sbloccare i cantieri - Un tavolo istituzionale con prefettura, Comune di Milano e famiglie per cercare di sbloccare i cantieri in città che sono rimasti fermi dopo le inchieste dell'urbanistica. msn.com scrive