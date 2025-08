Milano | per il deejay Basciano il braccialetto elettronico scatta il 6 agosto

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Il prossimo 6 agosto Alessandro Basciano dovrà presentarsi in un commissariato di Milano per vedersi applicato il braccialetto elettronico. Lo si apprende da fonti qualificate che spiegano che - dopo vari intoppi e difficoltà a indicare una data - si è trovato il dispositivo elettronico per il noto deejay accusato dalla Procura di Milano di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni conosciuta al Grande Fratello Vip. Il trentacinquenne - che sta facendo conoscere la sua musica anche all'estero - dovrà quindi presentarsi negli uffici in centro, in caso contrario rischia l'arresto (ai domiciliari) come stabilito dal Riesame. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: per il deejay Basciano il braccialetto elettronico scatta il 6 agosto

In questa notizia si parla di: milano - elettronico - deejay - basciano

Milano: per il deejay Basciano il braccialetto elettronico scatta il 6 agosto; Alessandro Basciano senza braccialetto elettronico per mancanza dispositivi: il dj ha divieto di avvicinare la ex Sophie Codegoni; Mancano i braccialetti elettronici, Alessandro Basciano resta senza: ha il divieto di avvicinare la ex Sophie Codegoni.

Milano: per il deejay Basciano il braccialetto elettronico scatta il 6 agosto - Il prossimo 6 agosto Alessandro Basciano dovrà presentarsi in un commissariato di Milano per vedersi applicato il ... Si legge su iltempo.it

Braccialetto elettronico a Basciano, l’avvocato: “Lui e Codegoni si ... - Dopo il divieto d'avvicinamento a Sophie Codegoni disposto nei confronti nei confronti di Alessandro Basciano dal Tribunale del Riesame di Milano, l'avvocato del deejay spiega a Fanpage. Lo riporta fanpage.it