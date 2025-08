Premessa metodologica: il metodo è empirico ed esclusivamente milanocentrico. Empirico perchĂ© ho semplicemente scandagliato gli archivi meteorologici e milanocentrico perchĂ© le temperature che ho annotato sono solo quelle di Milano. Eppure un certo grado di empirismo, in fin dei conti, lo si ravvisa anche in larghe frange d'informazione terroristicamente compiaciuta. Giusto due esempi di cui su queste pagine vi abbiamo dato conto: Repubblica che preconizzava « fiammate di 50° » (ma quando mai?), i «500 morti di caldo» (suvvia.). Due esempi che puntellano un contesto in cui il pensiero dominante converge sempre e soltanto verso la catastrofe climatica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, il fresco di luglio imbarazza i meteo-catastrofisti