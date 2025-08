Milano dice addio al pavé | via Torino e altre 5 strade nel mirino del piano di Beppe Sala

Milano – Settembre segnerà l’inizio di una rivoluzione silenziosa nel cuore di Milano. Il sindaco Giuseppe Sala ha ufficializzato attraverso i social network un ambizioso “piano straordinario per la manutenzione” che potrebbe cambiare per sempre il volto di alcune delle strade più iconiche del capoluogo lombardo. Al centro dell’operazione c’è via Torino, arteria nevralgica del centro storico dove il pavé potrebbe definitivamente scomparire. Una decisione che il primo cittadino aveva anticipato già lo scorso giugno e che ora prende forma concreta. L’annuncio è arrivato venerdì primo agosto attraverso le Instagram Stories del sindaco, che ha pubblicato un primo elenco delle strade interessate dall’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano dice addio al pavé: via Torino e altre 5 strade nel mirino del piano di Beppe Sala

