No, non √® uno scherzo: 43 milioni di euro presenti nel fondo vittime della mafia, usura e orfani di femminicidio andranno al finanziamento di Milano Cortina 2026. Gioved√¨ 24 luglio la Camera dei Deputati ha respinto tre emendamenti delle opposizioni che avrebbero modificato un articolo del decreto legge ‚ÄúSport‚ÄĚ. Questi soldi andranno a coprire le spese di sicurezza delle Olimpiadi invernali. La spesa prevista √® di 271 milioni, per la gran parte coperti con un Fondo del¬†Mef. Una spesa che √® cresciuta col tempo: nel budget di¬†candidatura la sicurezza era di circa¬†26 milioni. Ora invece, pare servano molti pi√Ļ soldi, presi dal fondo di rotazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Milano Cortina è stata finanziata dalle vittime di mafia? 43 milioni del fondo andranno alle Olimpiadi