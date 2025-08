Una perturbazione passeggera. Di quelle tipiche delle estati piĂą calde. La sinistra, per settimane, ha cercato in ogni modo di declinare così il terremoto che ha travolto Milano. Ieri la conferma che, restando al paragone meteorologico, siamo assai piĂą vicini ad uno tsunami che ad un acquazzone. Il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, in una ordinanza lunga ben 400 pagine, ha disposto l'arresto in carcere per Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron della Bluestone, e i domiciliari per l'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, il fondatore di Coima Manfredi Catella, l'ex componente della Commissione paesaggio del Comune Alessandro Scandurra, l'ex presidente della stessa Commissione Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano bevuta: bufera urbanistica sul Pd, sei arresti per Palazzopoli