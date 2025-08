Milan pericolo Chelsea Inserimento per Jashari

Inserimento Chelsea, più che Leverkusen. E dopo oltre un mese di trattative sarà il tempo, forse già le prossime ore, a dire se trattasi di soffiata da casa Bruges per alzare la tensione, o reale minaccia. Ardon Jashari vuole il Milan ("È la mia unica opzione" la frase che gli viene attribuita), esattamente come nel 2023, quando spinse per essere ceduto dal Lucerna al Basilea. Non andò bene allora (perse anche la fascia di capitano), oggi quella convinzione potrebbe tremare al cospetto dei freschi campioni del mondo. La crescita di carriera sarebbe evidente, lo spazio tutto da conquistare, più che in un Milan che lo vorrebbe al fianco di Modric e uno tra Fofana e Ricci, senza dimenticare Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, pericolo Chelsea. Inserimento per Jashari

In questa notizia si parla di: milan - chelsea - inserimento - jashari

Milan, Allegri nuovo allenatore: primo regalo dal Chelsea - Il Milan può puntare seriamente su Massimiliano Allegri per la panchina e salutarsi con Sergio Conceicao ed in tal senso il primo regalo può seriamente arrivare dal Chelsea, rappresentando un innesto davvero di alto profilo.

Milan, Joao Felix in campo per l'addio a San Siro: vuole restare ma tornerà al Chelsea. Già due club su di lui - Un`altra opportunità , l`ultima per cambiare un destino già scritto. Spazio a Joao Felix nel primo Milan-Bologna, quello valido come anticipo.

Calciomercato Milan, altro colpo dal Chelsea? “Ha chiesto di partire” - Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero puntare a un attaccante molto importante per migliorare il reparto.

Milan, c’è il rilancio per Jashari: la parte fissa sale a 35 milioni, l’offerta ora è giusta ? Ardon Jashari è già un grande milanista: pressa gli avversari (in questo caso la sua stessa squadra attuale, il Bruges), si lancia in azione personale (ha scelto di non pa Vai su Facebook

Dal Belgio, Jashari al Bruges: Io qui non gioco più. Il Milan aspetta; Jashari non convocato per l'esordio del Bruges: è sempre più vicino al Milan; Ardon Jashari vuole il Milan: trattativa difficile col Club Brugge.

Milan, pericolo Chelsea. Inserimento per Jashari - Anche il Leverkusen pensa all’elvetico per sostituire il connazionale Xhaka. Da msn.com

La telenovela Jashari-Milan si arricchisce di un nuovo capitolo: sul centrocampista svizzero ci sono Chelsea e Bayer Leverkusen - Il Milan continua a lavorare su Jashari ma ora dovrà guardarsi da nuove minacce da Premier League e Bundesliga Ardon Jashari e un futuro ancora tutto da scrivere. Scrive calciomercato.com