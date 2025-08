Il serbo continua ad essere il nome in cima ai desideri dei rossoneri. Ma Tare nel corso delle prossime settimane potrebbe chiudere un secondo affare Prosegue la ricerca dei rinforzi offensivi per il Milan. L’esordio ufficiale si avvicina (è fissato per il 17 agosto ndr) e Allegri spera di poter avere nel minor tempo possibile la rosa al completo. Al momento il club di via Aldo Rossi ha alcune priorità come il bomber con Vlahovic che resta il nome in pole position. Ma alcune cessioni potrebbero consentire anche di una nuova operazione nel reparto offensivo. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan: non solo Vlahovic, altro affare in attacco