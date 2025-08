Milan-Como in Australia? Simonelli Presidente Lega Serie A fiducioso

Milan-Como si giocherà a febbraio in Australia? Il Presidente della Lega Serie A è fiducioso. Le sue parole per il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como in Australia? Simonelli (Presidente Lega Serie A) fiducioso

In questa notizia si parla di: milan - como - australia - presidente

Il domino delle panchine: da Fabregas-Como fino al Milan, tutti gli incastri. E c’è la variante Napoli - Cesc Fabregas forse saluta. O forse no. Ma di certo c’è una cosa: il domino degli allenatori parte da Como, con lo spagnolo che non è solo un candidato forte per la panchina della Roma (dove, intanto, si sono defilate le candidature di Stefano Pioli o quella sempre molto improbabile di Max Allegri ), ma soprattutto per quella del Bayer Leverkusen, che ha dato l’addio a Xabi Alonso e che guarda all’ex giocatore di Chelsea e Barcellona per continuare a proporre un calcio nuovo, diverso, dinamico.

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como - 2025-07-29 21:16:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Tutti gli aggiornamenti sulla 37ª giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli aggiornamenti da tutti i campi Tutte le squadra in campo per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2024-25.

MILAN-COMO IN AUSTRALIA: C'E' L'OK DELLA FIGC Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha condiviso con il Consiglio Federale l'intenzione di dare riscontro positivo alla richiesta della Lega di A di disputare la gara di campionato Milan-Como a Perth Vai su Facebook

https://milannews24.com/milan-como-australia-simonelli-ultime-gravina/… Milan Como in Australia? L'annuncio di Simonelli Vai su X

Milan-Como di Serie A in Australia: arriva il parere favorevole del Consiglio della Figc; Parere positivo per Milan-Como in Australia, avviato l’iter per far ripartire dall’Eccellenza le squadre di Ferrara, Lucca e Torre del Greco; Serie A in Australia, Milan-Como si giocherà a Perth: i motivi.

Viaggio di 24 ore, biglietto da 1200 euro e... Sinner: come sarebbe Milan-Como a Perth - I rossoneri a febbraio potrebbero giocare una partita di campionato in Australia, come in questa tournée. Segnala gazzetta.it

Milan-Como in Australia: arriva l'ok del governo locale. Manca quello di UEFA e FIFA - Milan e Como sono in attesa del via libera da parte di FIFA e UEFA per disputare la partita del weekend del 7- Si legge su calciomercato.com