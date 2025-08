Milan cambio rotta per il bomber | nome a sorpresa dalla Francia

Dalla Francia può esserci la risposta alla ricerca del Milan di un nuovo bomber: ecco l’obiettivo su cui si sta orientando Tare Il tour asiatico del Milan si è concluso con una larga vittoria, quella contro il Perth Glory per 9-0. Avversario indicativo solo in parte e va bene, ma in questi giorni Allegri è riuscito a trarre indicazioni positive dalla sua squadra e lo ha spiegato al termine della partita contro gli australiani. Naturalmente, bisognerà continuare a lavorare sul campo, per farsi trovare pronti a breve, per l’avvio della stagione. E continuare a lavorare anche sul calciomercato, per rinforzare la rosa e renderla più competitiva di quanto non sia attualmente. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, cambio rotta per il bomber: nome a sorpresa dalla Francia

In questa notizia si parla di: milan - bomber - francia - cambio

Milan, Gimenez non convince: nuovo bomber dalla Premier - In casa Milan continua a non convincere in avanti Santiago Gimenez, che anche contro il Bologna ha faticato.

Manchester United, 80 milioni per un altro bomber: il Milan ora spera - Amorim avrà un altro bomber nella prossima stagione: non sarà Gyokeres, ma sono pronti 80 milioni. Ed il Milan ora spera Manchester United, 80 milioni per un altro bomber: il Milan ora spera (Ansa Foto) – SerieAnews L’ennesima rivoluzione estiva, con milioni di euro da spendere sul mercato.

L’ex bomber commuove i tifosi del Milan, rossoneri in lacrime - Un ex bomber ha commosso i tifosi del Milan con un gol straordinario e… un commento sui social: per il club rossonero si è chiusa una bellissima pagina di storia Quando si parla di Milan è difficile non pensare alle sette Champions League o ai diciannove campionati.

Bobo Vieri non ha dubbi: siete d’accordo con lui? L’ex bomber azzurro ha parlato così di Moise Kean, che ha una clausola di 52 milioni. Su di lui c’è l’interesse del Milan, ma non solo. Vai su Facebook

Milan Fofana in campo contro il Liverpool con la maglia di Theo Hernandez; Giroud mostra i segni della parata contro il Genoa, in nazionale lo esaltano: Che coraggio; Manchester United, 80 milioni per un altro bomber: il Milan ora spera.

Milan, il bomber dalla Francia: è una sorpresa assoluta - C'è però la concorrenza di un club spagnolo e uno inglese ... Lo riporta milanlive.it

Mercato Milan, cambia tutto in attacco! Super bomber dalla Serie A, il Diavolo ci pensa seriamente - Mercato Milan, nelle ultime ore, tramite intermediari, ai rossoneri è stato proposto il profilo di Dovbyk: costi e tempistiche Nel consueto e atteso appuntamento di calciomercato sul canale YouTube di ... Riporta milannews24.com