Milan beffato 40 milioni per Jashari | il Bruges ha detto sì

Il centrocampista svizzero è il grande obiettivo di Tare: il club belga chiede 40 milioni di euro e ha dato risposta affermativa Ardon Jashari è il nome del momento. Il centrocampista svizzero in forza al Bruges resta uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Milan, spunta una rivale per Jashari (Lapresse) – calciomercato.it Il Milan è da tempo sulle tracce del giocatore: Tare lo ritiene l’uomo giusto per la mediana di Massimiliano Allegri, ma il Bruges non molla la presa. La richiesta formulata dal Milan risulta ancora troppo bassa e il club belga l’ha rifiutata. Volontà dei nerazzurri è quella di ricavare 40 milioni di euro dalla cessione del calciatore svizzero, desideroso di vestire la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan beffato, 40 milioni per Jashari: il Bruges ha detto sì

Il Milan offre 30 milioni per Jashari, il Bruges fa muro. Ma se finisce come con CDK.. - Il club belga vuole tenere il centrocampista e chiede tra i 45 e i 50 milioni, cifra a cui la dirigenza rossonera non arriverà.

Milan, il Bruges non accetta l’offerta per Jashari: servono 40 milioni - La bandiera della Svizzera sventola forte nei pensieri della dirigenza del Milan: da una parte le valutazioni su Xhaka, dall`altro l`innamoramento.

Il Milan rilancia per Jashari. Nuova offerta da 30 milioni al Bruges. E il giocatore... - Altro contatto tra club nelle ultime ore: i due club sono più vicini. Ardon al club belga ha detto di volere Milano

Lookman rompe? L'Inter rilancia: 42 milioni più 3 di bonus. Juve solo grane: da Vlahovic a Weah, i casi sono cinque Jashari, lite col Bruges per il Milan Fabio Silva tenta la Roma Lazio, derby con Mou Questa la prima pagina del 30 luglio Vai su X

Dal Belgio, Jashari si impunta col Bruges: “Io qui non gioco più” Dopo che l’ultima offerta del club rossonero (33,5 milioni più bonus) è stata respinta dal Bruges, il centrocampista svizzero ha ribadito la sua preferenza: sbarcare in Serie A, a Milano. Seco Vai su Facebook

Il Bruges respinge l'offerta del Milan per Jashari: decisivi i prossimi giorni; Jashari-Bruges, rottura totale: il Milan spera; Milan e Jashari: trattativa in stallo, il Bruges non cede.

Milan beffato, 40 milioni per Jashari: il Bruges ha detto sì - Il centrocampista svizzero in forza al Bruges resta uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Come scrive calciomercato.it

Jashari, il Milan resiste: insidie da Chelsea e Leverkusen - Ardon Jashari resta l'obiettivo primario del Milan, ma Chelsea e Bayer Leverkusen insidiano la trattativa con offerte concrete. Riporta europacalcio.it