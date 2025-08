Max Allegri è al lavoro per riportare il Milan nuovamente in alto. Spunta una nuova occasione per il terzino sinistro del futuro: può arrivare dalla Spagna  NovitĂ interessanti in casa Milan per chiudere così il nuovo colpo a sorpresa. Scopriamo i nuovi dettagli per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri: saranno ore frenetiche per conoscere il prossimo terzino rossonero. Un nuovo blitz in Spagna per anticipare la folta concorrenza sul giocatore pronto a sbarcare in Serie A. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare così alla fumata bianca tanto desiderata per regalare un terzino all’allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Allegri ha scelto il terzino: nuovo blitz in Spagna