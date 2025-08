GUALDO TADINO - Si parla di “Minatori di ieri, migranti di oggi: diritti senza confini“ nell’incontro promosso da Spi Cgil Alto Chiascio e Spi Cgil Perugia, in programma per le 10.30 di questa mattina nella mediateca del Museo dell’emigrazione “Pietro Conti”. L’iniziativa, chiamata “Ricordando Marcinelle“, vuole fare memoria di una delle piĂą gravi tragedie minerarie della storia, avvenuta l’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino Marcinelle: si sviluppò un incendio che causò la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani: le scintille, causate da un corto circuito, fecero incendiare 800 litri di olio in polvere e le strutture in legno del pozzo; e, "dopo due settimane di ricerche, mentre una fumata nera e acre continuava a uscire dal pozzo sinistrato, uno dei soccorritori che tornava dalle viscere della miniera non potĂ© che lanciare un grido di orrore: “Tutti cadaveri!“". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migrazioni senza tempo. A confronto con la Cgil