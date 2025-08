MigrantiSchlein | scelta Meloni illegale

14.20 "La Corte europea ha dato torto al governo italiano, chiss√† se anche stavolta diranno che li abbiamo ispirati noi". Lo dice la segretaria del Pd, Schlein, in merito alla sentenza sui "Paesi sicuri" di provenienza dei migranti. "Si prendano la responsabilit√† di non aver letto le leggi italiane ed europee e di aver fatto una scelta illegale con centri inumani in Albania che calpestano i diritti dei migranti" e per cui "hanno sperperato pi√Ļ di 800 milioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it