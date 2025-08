Migranti sinistra e toghe gongolano per la sentenza contro l' Italia

Secondo Palazzo Chigi, la decisione della Corte di Giustizia UE "è un passaggio che dovrebbe preoccupare tutti – incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza - perché riduce ulteriormente i già ristretti margini di autonomia dei governi e dei parlamenti nell'indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio". Le opposizioni, invece, come loro solito, si sono schierate dalla parte delle toghe (questa volta di Bruxelles) e cantano vittoria per quella che definiscono una sconfitta di Giorgia Meloni. L' Anm, dal canto suo, esulta sostenendo che questa sentenza "conferma in modo inequivocabile la correttezza dell'interpretazione fornita dai giudici italiani, più volte oggetto, in questi mesi, di pesanti attacchi pubblici per l'esercizio della loro funzione.

