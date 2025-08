Migranti Schlein | governo responsabile di scelta illegale

Roma, 1 ago. (askanews) – “La Corte europea ha dato torto al governo italiano chissĂ se anche stavolta diranno che li abbiamo ispirati noi o che cerca solo di fermare la riforma della giustizia. Si prendano la responsabilitĂ di non aver letto le leggi italiane ed europee e di aver fatto una scelta illegale con centri inumani in Albania che calpestano i diritti fondamentali dei migranti e richiedenti asilo e per cui hanno sperperato piĂą di 800 milioni di euro degli italiani che potevamo invece usare per assumere medici e infermieri”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, commenta la sentenza della corte di giustizia europea sulla normativa che indica i paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania, Meloni chiede fiducia Camera - Roma, 13 mag. (askanews) – Governo avanti tutta sui centri per migranti nel paese delle Aquile, sotto la giurisdizione italiana.

Migranti, scacco a clandestini e “molesti”, la Cassazione dà ragione al governo: legittimi i trattenimenti in Albania - Migranti, l’esecutivo incassa una vittoria importante sul “ modello Albania ”. Doppio colpo a clandestinità e criminalità : la svolta definitiva arriva dalla Cassazione, che ha accolto un ricorso presentato dal ministero dell’Interno e dalla Questura di Roma e ribaltato le precedenti sentenze della Corte d’Appello di Roma, equiparando Gjader ai Cpr italiani, e dichiarando legittimi i trattenimenti in Albania.

Migranti, Fdi: “Cassazione dà ragione al governo su centri in Albania. Già rimpatriati i tunisini accusati di molestie il Primo maggio” - Kelany, Fdi: "Si registra che la Cassazione, dando ragione al governo, ha sconfessato la Corte d'appello di Roma che aveva rimesso in libertà i migranti trasferiti nel cpr in Albania, applicando esattamente il principio che ha ispirato l'emendamento da noi presentato al decreto Albania, che chiarisce una volta per tutte che i CPR albanesi sono equiparabili in toto a quelli italiani e che dunque non basta ripresentare strumentalmente una domanda di asilo infondata per essere rimessi in libertà " L'articolo Migranti, Fdi: “Cassazione dà ragione al governo su centri in Albania.

