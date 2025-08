Migranti Salvini | Sentenza vergognosa non ci arrendiamo a porte aperte clandestini

“E se devo parlare di giustizia, la sentenza che oggi arriva dalla Corte europea contro l’Italia è scandalosa, è vergognosa, è imbarazzante. Limita la possibilità di controllare i confini, di contrastare i trafficanti di esseri umani, di limitare gli sbarchi, è pericolosa. È l’ennesima dimostrazione di un’Europa che non funziona. Quindi questo questo mi preoccupa, non da Vicepresidente del Consiglio ma da cittadino italiano, perché se in Europa qualcuno mi limita la possibilità di difendere e controllare i confini è un grosso problema”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nella sede di Confindustria Pesaro Urbino, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue sul protocollo Italia-Albania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

